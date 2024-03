Vaso Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf die Aktie von Vaso ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen ein negatives Sentiment, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger hauptsächlich für negative Themen rund um die Aktie interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, ist Vaso im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,48, was einem Abstand von 95 Prozent zum Branchen-KGV von 94,49 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,86 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Vaso-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.