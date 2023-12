Vaso Aktie: Füße still halten!

Die Meinung und der Buzz um Vaso können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung deutet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Vaso in diesem Punkt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vaso von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Wochen überwogen die negativen Bewertungen. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vaso weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Vaso liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat einen Wert von 89,11, was eine Differenz von -89,11 Prozent zur Vaso-Aktie ergibt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.