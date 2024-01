Vaso Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI für Vaso auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20 Punkte, was darauf hindeutet, dass Vaso derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Vaso in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" steht.

Die Dividendenrendite für Vaso beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vaso-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,31 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,28 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Vaso-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.