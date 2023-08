Varta: Das wahre Kursziel liegt bei 17,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt 17,65 EUR – eine Abwärtsabweichung um -11,66% vom aktuellen Kurs.

• Am 18.08.2023 sank die Aktie um -1,58%

• Guru-Rating von Varta ist nun bei 2,06

• Neutral: 6 Experten halten ihre Position; Verkaufsempfehlungen erhalten jedoch ungebrochen Unterstützung durch insgesamt sechs weitere Analysten; fünf sind sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein schwacher Trend auf dem Markt gezeigt. Gestern fiel Vartas Aktienentwicklung um -1,58%, was zu einem Gesamtrückgang von -6,42% in dieser Woche führte. Angesichts dieser Entwicklungen scheint es zurzeit pessimistische Tendenzen auf dem Markt zu geben.

Obwohl einige Bankanalysten nicht mit...