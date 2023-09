Varta: Das wahre Kursziel - 17,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des deutschen Batterieherstellers Varta ist nach Meinung der Analysten aktuell nicht ausreichend bewertet. Das Kursziel von Varta liegt bei 17,65 EUR und damit um -13,40% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 04.09.2023 stieg die Aktie um +0,44%

• Guru-Rating beträgt nun 2,06 nach zuvor ebenfalls 2,06

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei null Prozent

Gestern erreichte die Aktienkursentwicklung von Varta einen Anstieg von +0,44%, was sich in einer positiven Bilanz für die vergangenen fünf Handelstage aufsummiert. Die Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 17,65 EUR und somit eine mögliche Rendite in Höhe von -13,40%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung trotz des jüngsten Aufwärtstrends.

Sechs Analysten halten ihre Bewertung als “halten”, während sechs...