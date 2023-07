Varta: Das wahre Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta hat nach Ansicht der Analysten aktuell noch Luft nach oben. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 18,36 EUR, was einem Aufwärtspotential von -14,33% entspricht.

• Varta verzeichnete am 14.07.2023 eine Verlustquote von -2,68%

• Mittelfristiges Kursziel von 18,36 EUR

• Guru-Rating unverändert mit 2,06

Gestern verlor die Varta-Aktie an Wert und lag damit in den vergangenen fünf Handelstagen immer noch im Plus (+9,73%). Die Stimmung unter den Bankanalysten ist eindeutig positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 18,36 EUR. Sollten sich die Analysten damit durchsetzen können, hätte dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von -14.33%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Tage.

6 Experten bewerten die Aktie neutral (“halten”), während...