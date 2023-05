Varta: Ein möglicher Wendepunkt für die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Batteriehersteller Varta hat am Mittwoch einen knappen Gewinn erzielt, der jedoch noch keinen ausreichenden Aufschwung darstellt. Die Aktiennotierungen werden voraussichtlich in der Nähe der Untergrenze von 20 Euro bleiben und kämpfen müssen. Eine Trendumkehr könnte erst mit den Quartalszahlen am 15. Mai eintreten und möglicherweise für eine Überraschung sorgen.

Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten sind zuletzt gesunken und liegen bei etwa 25,50 Euro – ein Potenzial von 26 %. Dies reicht jedoch nicht aus, um das Vertrauen in Varta wiederherzustellen. Der Batteriehersteller ist wirtschaftlich angeschlagen und benötigt dringend eine nachhaltige Lösung.

Das Quartalsergebnis vom 15. Mai wird daher sehr wichtig sein; es gibt kaum einen günstigeren Zeitpunkt für eine wirtschaftliche Wende nach oben als jetzt. Ob sich...