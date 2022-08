Varta: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Aber dass sie so eilig ist, dass sie am Wochenende herausgegeben wird, dann schon. Tatsächlich liest sich die aktuelle Jahresprognose 2022 von Varta recht trostlos. Deshalb fragen sich viele Investoren: Wie geht es jetzt mit der Varta-Aktie weiter? Bereits die vorläufigen Halbjahres-Zahlen, die der Batterie-Hersteller Varta am vergangenen Samstag vorlegte, verdeutlichten die Problematik: ein massiver Preisdruck. Dass die Verkäufe in… Hier weiterlesen