Varta: Triumphzug!

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Varta hat die vergangene Woche mit einem wahren Triumphzug abgeschlossen. Anders lässt es sich nicht formulieren: Es ging um 5 % aufwärts. Der Abschluss der Woche war insofern ein erfreuliches Signal für alle, die noch an diesen Konzern glauben. Denn es gibt immer wieder Zweifel daran, dass er Kurs noch massiv klettern könne. Spannend wird es in der neuen Woche. Dann stehen die Quartalszahlen an. Möglicherweise wird das Unternehmen dann neue Aspekte aufzeigen können.

Varta: Diese Sichtweise überzeugt

Zunächst einmal sind die Quartalszahlen, um die es geht, nicht unbekannt. Denn Varta kann darauf bauen, dass sich nicht viel ändert. Es gab nun schon eine “Prognose” zu den Quartalszahlen. Die fällt günstig aus. Denn das Unternehmen soll den “vorläufigen Angaben” nach einen Umsatz von rund 215 Millionen Euro erzielt haben. Das...