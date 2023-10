Varta: Stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

am heutigen Dienstag geht es für den Batteriehersteller Varta aus Ellwangen an den Börsen wieder aufwärts. Das ist eine starke Entwicklung, die auch für den “TechAktien Masterclass” nicht unbedeutend sein wird. Denn der Konzern ist in dem Sinne interessant, als er sich in den kommenden Monaten und Jahren in Richtung einer neuen Rentabilität entwickeln kann.

Varta: Der Ausblick ist positiv

Investoren – zumindest aus der Value-Ecke – freuen sich stets, wenn Unternehmen günstig sind, auch wenn sie einen besseren Ausblick auf die kommenden Monate oder Jahre geben können. Ein solcher Konzern könnte Varta werden – die Entscheidung ist noch offen.

Gestern aber meldete sich der Vorstandsvorsitzende zu Wort, Markus Hackstein. Die Worte zeigen zumindest, dass sich in Ellwangen, dem Unternehmenssitz, etwas...