Varta: Riesensprung aus Ellwangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Varta hat am Freitag an den Börsen einen Riesensprung gemacht. Es ging gleich um mehr als 6 % nach vorne. Die Aktie schaffte es damit auch, über die Marke von 20 Euro zu klettern. Die gilt als bedeutend und kann in den kommenden Tagen in diesem Sinne als Untergrenze noch eine Bedeutung haben. Am 14.11. soll das Unternehmen seine Quartalszahlen publizieren. Es stellt sich die Frage, woher der neue Optimismus kommt. Evtl. hält noch immer ein Gerücht, das vor kurzem durch die Medien ging. Varta könnte den Großkonzern Apple wieder als Großkunden gewinnen!

Varta: Der Trend kann kippen

Das würde wahrscheinlich mehr auslösen als der bloße Gewinn über die Hürde von 20 Euro hinaus. Die Ellwanger würden mit Apple einen richtigen Coup landen. Die Quartalszahlen werden andernfalls zumindest nicht hinreißend gut, steht zu erwarten. Die...