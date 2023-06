Varta: Potenzielles Kursziel liegt bei 18,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach Ansicht der Analysten ist die Varta-Aktie derzeit unterbewertet. Das potenzielle Kursziel von Varta beträgt 18,36 EUR und bietet somit ein mögliches Aufwärtspotenzial von +4,91% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 15.06.2023 schloss die Aktie mit einem Rückgang von -0,43%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 2,06

Die jüngste Preisentwicklung am Finanzmarkt zeigt eine negative Entwicklung von -0,43%. Trotzdem summierten sich in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Handelswoche – die Ergebnisse auf einen Anstieg um +6,29%. Insofern scheint der Markt im Moment relativ optimistisch zu sein.

Es stellt sich jedoch die Frage ob dies auch so erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist klar.

Das mittelfristige Kursziel für Varta wird durchschnittlich von Bankanalysten auf 18,36 EUR geschätzt....