Varta: Potenzial für Anstieg auf 17,65 EUR?

Experten sind der Meinung, dass die Aktie von Varta momentan unterbewertet ist und ein Kursanstieg bevorsteht. Das mittelfristige Kursziel wird bei 17,65 EUR gesehen.

• Varta-Kurs am 29.08.2023 mit einem leichten Plus von +0,15%

• Durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei “halten”

• Guru-Rating bleibt konstant bei 2,06

Am gestrigen Handelstag konnte Varta eine positive Entwicklung von +0,15% verzeichnen. Trotzdem zeigt sich eine negative Tendenz in den letzten fünf Handelstagen mit einem Minus von -3%. Diese Entwicklung sorgt für Pessimismus am Markt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt laut Analystenmeinungen 17,65 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen bedeutet das einen möglichen Anstieg um +11,93%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des aktuellen schwachen...