Varta: Mittelfristiges Kursziel von 18,36 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Am Finanzmarkt hat die Varta-Aktie gestern eine Kursentwicklung von -0,45% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend beobachtet werden, der sich auf +2,54% summiert. Die Stimmung am Markt scheint daher aktuell eher optimistisch zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie noch nicht richtig bewertet ist und das mittelfristige Kursziel bei 18,36 EUR liegt. Dies entspricht einem potentiellen Verlust in Höhe von -17,37% für Investoren zum aktuellen Zeitpunkt.

Die Einschätzungen der Experten sind dabei uneinheitlich: Während sechs Analysten die Bewertung “halten” vergeben haben und sechs weitere einen “Verkauf” empfehlen, sehen fünf Experten sogar akuten Handlungsbedarf und raten zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt hingegen unverändert bei...