Varta: Mittelfristiges Kursziel von 18,36 EUR

Die Aktie von Varta hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -10,90% hingelegt. Auch gestern verzeichnete das Unternehmen am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,60%. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 18,36 EUR aufweist. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein potenzielles Verlustrisiko in Höhe von -9,42%.

Einige Experten sehen die Situation kritisch und empfehlen den Verkauf der Aktien. Insgesamt sind sechs Analysten neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating für Varta beträgt nun 2,06 nach zuvor...