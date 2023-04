Varta: Mittelfristiges Kursziel bei 27,03 €

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet betrachtet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 27,03 € mit einem Risiko von -7,81%.

• Am 21.04.2023 stieg die Varta-Aktie um +1,34%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 27,03 €

• Das Guru-Rating ist nun auf 0,00 gestiegen

Gestern verzeichnete Varta an der Börse einen Anstieg um +1,34%, was sich in einer Gesamtperformance von -1,70% über fünf Handelstage oder eine vollständige Woche ausdrückt.

Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig und schätzen das mittelfristige Potenzial der Aktie auf 27,03 € ein.

Dies würde jedoch ein Verlustrisiko von -7.81% für Investoren bedeuten.

Trotz des positiven Trends halten nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Von allen bewerteten Analysten empfehlen derzeit...