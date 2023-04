Varta: Kursziel von 27,03 € laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta wird nach Meinung der Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 27,03 €.

• Am 14.04.2023 schloss die Varta-Aktie mit einem Rückgang von -1,37%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 27,03 €

• Guru-Rating lautet nun ebenfalls auf 27,03

Gestern verzeichnete Varta am Finanzmarkt einen Verlust von -1,37%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um +1,20%. Die Stimmung am Markt ist zurzeit eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Varta-Aktie beträgt aktuell 27,03 €. Zahlreiche Bankanalysten sind sich einig und sehen das gleiche Ziel vor Augen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Zurzeit gibt es kein positives “Kauf”-Rating durch Bankanalysten für die Aktie von Varta.

