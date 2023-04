Varta: Kursziel von 27,03 € - Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 27,03 €.

• Am 19.04.2023 legte die Varta-Aktie um +0,44% zu

• Guru-Rating beträgt nun 3,33 nach früherem Wert von 3,33

In der vergangenen Handelswoche stieg der Wert um insgesamt +2,06%, was auf eine relative Markt-Optimismus hinweist.

Obwohl einige Experten besorgt sind und den Verkauf empfehlen würden (-6,62%), gibt es auch Optimisten unter ihnen.

Zurzeit ist keiner der befragten Analysten bereit die Aktie als “stark kaufen” einzustufen; jedoch sehen sieben Experten dies als „halten“ an während sechs weitere den Kauf ablehnen.

Fünf Experten fordern sogar einen sofortigen Verkauf der Aktien.

Das Gesamtbild zeigt ein negatives Bild mit einem Guru-Rating von nur noch 3.33 im Vergleich zu dem vorherigen Rating ALT.