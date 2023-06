Varta: Kursziel von 18,36 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des Batterieherstellers Varta wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 18,36 EUR und bietet somit ein Potenzial von +17,92% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 08.06.2023 stieg die Aktie um +4,08%

• Guru-Rating bleibt mit 2,06 unverändert

• Neutral bewerten 6 Experten die Aktie

Gestern legte das Papier um weitere +4,08% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +5,38%. Trotzdem haben nicht alle Analysten Vertrauen in das Unternehmen – so halten sechs Experten die Aktie nur für “haltenswert”, während sechs weitere einen Verkauf empfehlen. Bei fünf weiteren liegt sogar eine direkte Verkaufsempfehlung vor.

Das Guru-Rating der Varta-Aktie blieb jedoch stabil bei einem Wert von 2,06.