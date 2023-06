Varta: Kursziel von 18,36 EUR laut Analysten nicht erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta hat gestern im Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +2,76% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Summe der Ergebnisse jedoch nur +0,57%, was auf eine eher neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das mittelfristige Kursziel bei 18,36 EUR liegen – das entspricht einem potentiellen Gewinn in Höhe von -0,22%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der neutralen Trendentwicklung in letzter Zeit.

• Varta verzeichnete am 29.06.2023 ein Plus von +2,76%.

• Das aktuelle Kursziel für Varta liegt bei 18,36 EUR.

• Der Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 2,06.

Laut dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” steht die Aktie weiterhin bei einer Bewertung von 2,06. Von insgesamt zwölf...