Varta: Das Kursziel und die Meinung der Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Am 25.08.2023 hat Varta eine positive Entwicklung von +0,94% hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt -0,49% erzielt, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Doch wie sieht es mit dem Kursziel aus? Aktuell liegt das mittelfristige Ziel bei 17,65 EUR.

• Varta: Am 25.08.2023 mit +0,94%

• Das Kursziel von Varta liegt bei 17,65 EUR

• Guru-Rating von Varta beträgt nun 2,06 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch unterbewertet und bietet ein Potenzial für Investoren von bis zu +13,14%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung – während sechs Experten zum Halten raten und sechs weitere sie sogar zum Verkauf empfehlen sind fünf Experten davon überzeugt dass man die Aktien sofort abstoßen sollte.

Es gibt zur Zeit keinen einzigen bullish eingestellten Analysten...