Varta: Das Kursziel liegt bei 18,67 EUR

Die Analysten sind der Meinung, dass die Varta-Aktie aktuell unterbewertet ist. Das wahre Kursziel weicht um -7,76% vom aktuellen Kurs ab.

• Am 28.11.2023 sank Varta um -2,93%

• Das Kursziel von Varta beträgt 18,67 EUR

• Aktuelles Guru-Rating von Varta: 2,06 nach zuvor ebenfalls 2,06

Gestern verzeichnete Varta einen Rückgang von -2,93% an den Finanzmärkten. In den letzten fünf Handelstagen – also eine volle Woche – summiert sich das auf einen Verlust von -7,03%. Derzeit scheint der Markt eher pessimistisch gestimmt zu sein.

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 18,67 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, birgt dies ein potenzielles Risiko in Höhe von -7,76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Auffassung aufgrund des jüngsten negativen Trends.

Insgesamt halten sich 6 Experten neutral und raten zum “Halten”. Gleichzeitig empfehlen jedoch noch immer 6 Analysten den “Verkauf” der Aktie und weitere 5 Experten plädieren sogar für einen sofortigen Verkauf.

Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich somit auf null Prozent.

Zusätzlich fällt die nicht-optimistische Einschätzung zusammen mit dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches zuvor auch bei “Guru-Rating ALT” lag.

