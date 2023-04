Varta: Kursziel auf 27,03 € festgelegt

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta wird von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analystenschätzungen 27,03 € und liegt somit um -7,81 % unter dem aktuellen Kurs.

• Positive Entwicklung am 21.04.2023 (+1,34 %)

• Guru-Rating von Varta bei 0,00

• Die Einschätzung ist uneinheitlich: kein Kaufsignal

Am gestrigen Handelstag konnte die Varta-Aktie um +1,34 % zulegen und verzeichnete damit eine positive Entwicklung im Vergleich zur Vorwoche (-1,70%). Der Markt scheint jedoch aktuell eher pessimistisch zu sein. Obwohl einige Analysten den Wert als unterbewertet einstufen und das mittelfristige Kursziel bei 27,03 € sehen – was einem Risiko für Investoren in Höhe von -7,81% entspricht -, gibt es keine klare Empfehlung für einen Kauf oder Verkauf der Aktie.

Zurzeit halten sich sieben Experten neutral hinsichtlich...