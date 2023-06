Varta: Kursziel bei 18,36 EUR - Analysten sehen Potenzial von +4,26%

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 18,36 EUR und bietet Investoren ein mögliches Wachstumspotenzial von +4,26%. Trotzdem sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie zwar um +0,83% zulegen; allerdings belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Tage immer noch auf einen Verlust von -4,50%. Eine Entwicklung wie diese hat man in den Bankhäusern wohl kaum erwartet – die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Aktuell bewerten sechs Experten die Aktie mit “halten”, während sechs weitere Analysten sie als “Verkauf” einstufen. Fünf weitere gehen sogar so weit zu sagen, dass Anleger sofort verkaufen sollten. Aus diesem Grund liegt der Anteil an optimistischen Einschätzungen bei Null...