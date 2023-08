Varta: Kursziel bei 17,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Am gestrigen Tag hat Varta mit einer Kursentwicklung von +11,06% überrascht. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen sogar einen Anstieg von +11,82% verzeichnen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 17,65 EUR. Dies entspricht einem Potenzialverlust in Höhe von -17,45%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der positiven Entwicklung der letzten Tage.

• Am 11.08.2023 hatte die Aktie eine Wertsteigerung von +11,06%

• Mittelfristiges Kursziel: 17,65 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 2,06 (vorher: Guru-Rating ALT)

Mehrere Experten haben sich zu Wort gemeldet und ihre Meinungen offenbart:

– Sechs Analysten bewerten die Aktie als “halten”

– Sechs weitere sind der Ansicht “verkaufen”

– Fünf Experten raten dazu Varta sofort zu verkaufen

Fazit ist somit eindeutig negativ...