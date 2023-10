Varta: Experten sind unentschlossen - Kursziel bei 17,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta zeigt in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +5,36%. Gestern allein erreichte sie ein Plus von +2,85%, was die Marktstimmung optimistisch erscheinen lässt. Doch wie sehen es die Analysten?

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Varta 17,65 EUR mit einem Potential von -2,32% im Vergleich zum aktuellen Preis.

Zwar gibt es sechs neutrale Bewertungen unter den Analysten und nur sechs Verkäufe sowie fünf direkte Verkaufsempfehlungen. Doch auch der Guru-Rating-Wert liegt bei 2,06 nach zuvor bereits 2,06.

Fazit: Während die aktuelle Marktentwicklung positiv wirkt und einige neutrale Bewertungen vorliegen, sprechen andere Faktoren gegen eine Investition in Varta-Aktien.