Varta: Es geht los!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta erholt sich. In der vergangenen Woche ging es zum Abschied um 5 % aufwärts. Die Aktie ist in Bestform – relativ -, da der Konzern sich nun mit neuen Zahlen schmücken darf. Offiziell werden die Quartalszahlen erst in wenigen Tagen, aber: Der Gewinn wird für das vergangene Quartal in einer Prognose mit 29,4 Millionen Euro ausgewiesen. Das ist ein starker Wert, der darauf schließen lässt, dass ggf. das gesamte Jahr etwas zu schlecht eingeschätzt wird.

Varta: Der Trend kann kommen

Ob sich die Varta-Aktie nun endgültig aus dem Abwärtstrend, der zu einem Seitwärtstrend wurde, befreien kann, ist offen. Der Titel hat in den vergangenen Wochen allerdings sehr viel stabiler agiert. Der Konzern wie auch die Aktie erholen sich in dem Sinne von den Schlägen 2022 und 2023, als zunächst eine Konsolidierung eingetreten ist. Die ist...