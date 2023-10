Varta: Bankanalysten sehen Kurspotenzial - 17,65 EUR im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und schloss gestern mit einem Plus von +1,25% ab. Infolgedessen haben sich die Ergebnisse der Woche auf -2,61% summiert. Der Markt scheint gegenwärtig pessimistisch zu sein und die Stimmung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Varta liegt bei 17,65 EUR. Wenn die Prognose der Bankanalysten zutrifft, wird sich das Investitionspotenzial für Anleger um +1,64% erhöhen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten negativen Trends.

6 Analysten bewerten die Aktie als “halten”, während 6 weitere davon überzeugt sind, dass eine “Verkaufsposition” angebracht ist. Darüber hinaus empfehlen 5 Experten sogar einen sofortigen Verkauf.

Bisher gibt es keinen Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen zu Varta.

