Varta-Anleger machen nicht mehr mit!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta auf 36 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 36,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Varta zahlt. Dieser Wert liegt 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen im Bereich "Elektrische Ausrüstung", der derzeit bei 33 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Darüber hinaus wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität rund um die Varta-Aktie verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild führt.

Bei der Analyse der sozialen Plattformen wurden überwiegend negative Kommentare und Befunde zu Varta festgestellt. Zusätzlich wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von sechs berechneten Signalen (6 "Schlecht", 0 "Gut").

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Varta derzeit bei 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3.11% liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Varta-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.