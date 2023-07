Varta: Analysten sehen Kursziel bei 18,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 18,36 EUR, was einem Potenzial von -17,89% entspricht.

• Varta legt am 24.07.2023 um +0,18% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 18,36 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,06

Am letzten Handelstag konnte die Varta-Aktie einen Gewinn von +0,18% verbuchen und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +3,18%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung. Während sechs Experten die Bewertung “halten” vergeben haben und sechs weitere davon überzeugt sind, dass man die Aktie verkaufen sollte, empfehlen sogar fünf Experten den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,06 stabil auf demselben Niveau wie zuvor....