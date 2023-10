Varta: Analysten sehen Kursziel bei 17,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta wird nach Ansicht einiger Analysten derzeit unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 17,65 EUR und bietet somit ein Potenzial von +0,46% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 06.10.2023 fiel die Varta-Aktie um -2,06%

• Guru-Rating für Varta ist nun bei 2,06

• Verhältnis zwischen optimistischen und pessimistischen Analysten ist ausgeglichen

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Varta 2,06% an Wert und auch in den letzten fünf Tagen ergibt sich mit -1,21% eine negative Bilanz. Der Markt scheint also momentan eher skeptisch zu sein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt jedoch unverändert bei 17,65 EUR. Während einige Experten die Meinung teilen und das Potenzial einer steigenden Aktie erkennen – immerhin rund die Hälfte bezeichnet sie als...