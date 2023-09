Varta: Analysten sehen Kursziel bei 17,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des Batterieherstellers Varta ist laut Experten derzeit unterbewertet. Das Mittelwertziel der Bankanalysten liegt bei 17,65 EUR und signalisiert somit ein Abwärtspotenzial von -1,31% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 27.09.2023 prognostizieren Analysten einen Anstieg um +4,29%

• Guru-Rating steigt auf 2,06 an

• Zwiespältige Meinungen: “Halten” oder “Verkauf”

Am gestrigen Handelstag legte die Varta-Aktie an Wert zu und verzeichnete eine positive Entwicklung von +4,29%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch insgesamt ein Rückgang von -6,92%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell sind sechs Experten neutral eingestellt (“halten”), während sechs weitere das Papier zum Verkauf empfehlen und fünf sogar sofortigen Verkaufsbedarf sehen. Die positiv gestimmten Analysten haben...