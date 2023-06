Varta: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 18,36 EUR - eine Steigerung von +17,92%.

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

• Varta steigert Aktienkurs um +4,08% am 08.06.2023

• Guru-Rating für Varta bleibt bei 2,06

Gestern zeigte die Finanzwelt Interesse an der Aktie von Varta und trieb den Kurs um +4,08% in die Höhe. In den letzten fünf Handelstagen ist das Wachstum auf beeindruckende +5,38% gestiegen.

Die Analysten zeigen sich zufrieden mit dem Aufschwung und bestätigen ihr mittelfristiges Kursziel bei 18,36 EUR – ein Anstieg um satte +17,92%. Allerdings gibt es einige Expertenstimmen innerhalb der Branche, welche diese Meinung nicht teilen und stattdessen empfehlen einen Verkauf oder dringenden Verkauf (6 bzw. 5 Expert(en)).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 2.06 nach “Guru-Rating ALT”. Es bleibt abzuwarten ob sich der positive Trend fortsetzen wird oder ob andere Faktoren zu einer Abweichung vom bisherigen Muster führen...