Varta-Aktie: Das wäre fast eine Kursverdopplung!

Varta-Aktionäre benötigen weiter starke Nerven: Ihr Investment verliert zum Start in die neue Woche über 4% an Wert und fällt unter die Kursmarke von 28,00 Euro. Dabei hat der Titel des Batterie-Spezialisten in den vergangenen sechs Monaten bereits ganze 65% an Wert verloren. Die explodierenden Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Russland-Sanktionen...