Varta Aktie: Ein unerwarteter Kursausbruch!

Die Experten sind sich einig: Die Varta-Aktie ist derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt rund 4,13% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Varta

Am 26.01.2024 konnte Varta einen Kursanstieg von +1,53% verzeichnen. Das Kursziel für Varta liegt bei 18,67 EUR, und das Guru-Rating beträgt nun 2,06 nach zuvor 2,06.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summiert sich auf +2,14%, was auf eine relativ optimistische Marktsituation hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 18,67 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +4,13% bedeuten würde. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung, trotz des positiven Trends, zustimmend.

Analystenbewertungen und Guru-Rating

6 Experten geben eine neutrale Bewertung (“halten”) ab, während 6 Analysten die Aktie zum “Verkauf” empfehlen. Darüber hinaus sind 5 Experten sogar der Auffassung, dass Varta sofort verkauft werden sollte.

Aktuell gibt es keinen Anteil an Analysten, die optimistisch gegenüber der Aktie eingestellt sind.

Zusätzlich zu diesen Einschätzungen wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” erwähnt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die aktuellen Entwicklungen und die Meinungen der Analysten lassen die Zukunftsperspektive von Varta weiterhin ungewiss erscheinen, und Investoren sollten die aktuelle Situation sorgfältig im Auge behalten.

