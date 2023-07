Varta: Aktie um -15,04% unter Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das Unternehmen Varta hat eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +6,87% verzeichnet. Das wahre Kursziel der Bankanalysten für Varta liegt bei 18,36 EUR, was einer Abweichung vom aktuellen Kurs um -15,04% entspricht.

• Am 17.07.2023 stieg die Aktie von Varta um +0,84%

• Das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten beträgt 18,36 EUR

• Der Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,06 unverändert

Obwohl die Stimmung auf dem Markt aktuell optimistisch ist und die Expertenbewertungen weitgehend neutral ausfallen (6 mal “halten”, 6 mal “Verkauf” und 5 mal “sofortiger Verkauf”), gibt es keinen Anteil an Analysten mehr im Optimismus-Bereich.

Abschließend lässt sich noch erwähnen dass das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating ALT” unverändert bei einem Wert von 2,06...