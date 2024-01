Varta Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Bewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Varta liegt bei 62,26, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,94 und bestätigt ebenfalls die Einschätzung als "neutral".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Varta in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 5,88 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -40,88 Prozent für Varta führt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,12 Prozent, und Varta erzielte eine Unterperformance von 40,12 Prozent im Vergleich dazu. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat positiv verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Varta-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Varta beträgt 36, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Varta daher als überbewertet einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.