Varta Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Varta-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs für 200 Tage liegt bei 20,19 EUR, während der aktuelle Kurs bei 20,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs für 50 Tage liegt mit 20,61 EUR nahe am aktuellen Kurs und weist eine Abweichung von -0,05 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls als eher neutral einzustufen. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt standen, was die Gesamteinschätzung auf "Gut" bringt. Allerdings zeigten sich auch 2 negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Varta in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier zeigt sich, dass Varta mit einem KGV von 36,78 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 31,52, was zu einer Überbewertung führt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.