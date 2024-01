Varta-Aktie: Das sind Zahlen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Varta hat in den vergangenen Wochen an den Börsen zwar nicht regelrecht überzeugen können, verläuft aber im recht deutlichen Seitwärtstrend. Die Börsen sind offenbar von den Zahlen des Energie-Unternehmens noch immer überzeugt. Die könnten sich in den kommenden Wochen noch einmal bezahlt machen, spätestens am 28. März. Ende März wird Varta seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt geben. Immerhin, denn dann kann sich bestätigen, was die Zahlen jetzt schon oder noch hergeben.

Varta: Das sieht relativ solide aus!

Denn das, was Varta präsentiert, sieht noch relativ solide aus. Der Energie-Konzern hat wahrscheinlich im abgelaufenen Jahr einen Umsatz von ca. 817 Millionen Euro erzielt, dies ist die Schätzung des Marktes. Im Jahr 2024 sollen die Umsätze nun auf ca. gut 900 Millionen Euro steigen. Vielleicht reicht das aus Sicht der Märkte noch nicht für den Durchbruch. Aber: Analysten sehen Varta aktuell immerhin im Konsens fast 10 % weiter oben!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Varta-Analyse von 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Varta jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Varta Aktie

Varta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...