Varta-Aktie: Ein plötzlicher Überraschungseffekt

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta konnte zu Beginn der Woche die Beobachter mit einem Anstieg von fast 1,4% in den ersten Handelsstunden positiv überraschen. Schon am Freitag hatte die Aktie des Speichertechnologie-Herstellers kurz vor dem Wochenende mit einem Plus von mehr als 5% zugelegt. Dies lässt auf eine mögliche Überraschung hoffen, obwohl es bisher keine neuen Nachrichten gibt.

Varta: Der Befreiungsschlag ist noch nicht erfolgt

Bislang blieb ein wirtschaftlicher oder inhaltlicher Befreiungsschlag aus. Trotz finanzieller Schwierigkeiten konnte der Konzern keine neuen Aussichten für den Markt präsentieren. Dies legt nahe, dass möglicherweise eine Bodenbildung der Enttäuschungen abgeschlossen sein könnte.

Varta hat kürzlich Hoffnungen auf steigende Umsätze geweckt, indem sich das Unternehmen auf rentable Geschäftsbereiche konzentrieren möchte –...