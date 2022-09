Varta-Aktie: Der nächste Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment fällt heute erneut um rund 8% in den Keller auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. In den vergangenen sechs Monaten hat die Varta-Aktie rund 60% an Wert verloren. Mit dem Rücksetzer auf 35,40 EUR hat die Varta-Aktie am 27.09.2022 ein neues 3-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 26.09.2022 eingestellt....