Varta Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Varta in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder positiv noch negativ geprägte Kommunikation dominierte die Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Varta daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Varta von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Varta beträgt derzeit 0 Prozent, bezogen auf das Kursniveau, und liegt mit 1,19 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Varta führt zu einer Einstufung "Neutral", mit einem Niveau von 62,26 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,94 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Varta von 17,66 EUR mit -10,31 Prozent Entfernung vom GD200 (19,69 EUR) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 20,18 EUR auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -12,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Varta-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.