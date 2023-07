Varta: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 18,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie wird nach Ansicht von Experten aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -16,62% vom aktuellen Niveau entfernt.

• Am 14.07.2023 stieg die Varta-Aktie um +3,14%

• Bankanalysten sehen das Kursziel bei 18,36 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,06

Gestern konnte die Varta-Aktie einen Anstieg von +3,14% verzeichnen und damit innerhalb der letzten fünf Handelstage eine Steigerung von +12,55%. Somit scheint der Markt zurzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl sich die Stimmung am Finanzmarkt eindeutig zeigt, sind einige Analysten anderer Meinung und betrachten den Wert als unterbewertet. Der Durchschnitt aller Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 18,36 EUR für diese Aktie. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren mit einem potentiellen Verlust in Höhe von...