Varta Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von Varta zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -47,02 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 53,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Varta hat einen 7-Tage-RSI von 28,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Varta weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Varta für diesen Punkt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta liegt bei 36, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 33,62 in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aus fundamentaler Sicht ist Varta damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse erhält die Varta-Aktie aufgrund einer Abweichung von -17,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.