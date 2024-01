Varta Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Varta eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Varta daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Varta von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Varta wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Varta derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Varta liegt bei 72,81, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 56,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.