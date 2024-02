Varta-Aktie: Ein kleiner Hoffnungsschimmer!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Varta hat am Freitag mit dem Plus von annähernd 2 % ein Zeichen gesetzt. Der Kurs konnte sich auf mehr als 16,30 Euro nach oben schieben. Die Marktkapitalisierung ist damit auf annähernd 700 Millionen Euro geklettert – diese Bewertung ist wichtig. Denn damit wird das Nettoergebnis von -78 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr (dies ist die Schätzung am Markt) bewertbar. Das Minus soll im neuen Jahr nun auf -21 Millionen Euro sinken. Die Aktie bleibt aus der Sicht von Analysten noch recht attraktiv, auch wenn kaum neue Nachrichten am Markt identifiziert werden können.

Varta: Analysten sehen 20 %!

Analysten sehen den Wert immerhin 20 % über dem aktuellen Niveau, so die Informationen auf Marketscreener. Die Kurse, die erwartet werden: 19,37 Euro. Offenbar sieht der Markt die Aktie demnach aktuell noch zu schwach.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Varta-Analyse von 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Varta jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Varta Aktie

Varta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...