Varta-Aktie: Das kann natürlich alles Zufall sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leserin, lieber Leser, die Aktie von Varta, Mitte der Vorwoche mit dem Gesamtmarkt auf leichtem Erholungskurs, steuert wieder auf ihren Jahrestiefststand zu. Nach einem Minus von 1,5 Prozent am Montag und einem weiteren Abschlag am Dienstagvormittag notieren die Papiere des Batterieherstellers wieder unter der 30-Euro-Marke und nur noch knapp über den 28,77 Euro vom 29. September. An jenem Tag… Hier weiterlesen