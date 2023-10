Varta-Aktie: Das kann ein Triumphzug werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta läuft an. Das Energiespeicher-Unternehmen ist aktuell wieder auf besserem Wege. Am Donnerstag ging es um etwa fast 2,6 % aufwärts, dies wiederum ist zwar nur ein erster Versuch, aber zumindest markttechnisch nimmt das Comeback wieder Formen an. Varta schiebt sich damit an die Kursgrenze von 18 Euro, wobei diese Kursobergrenze in den kommenden Tagen gleichfalls nur ein erster Schritt wäre.