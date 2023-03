Varta-Aktie: Das ist eine kleine Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

am Energiemarkt hat heute am Montag so manches Unternehmen – auch wegen der Bankenkrise – einen Schock erlebt. Die Angst vor der Zukunft scheint teils noch mit Händen zu greifen. Sehr schwach war heute aber Varta unterwegs. Die Batteriehersteller haben fast aus dem Nichts heraus einen eminent hohen Rücksetzer hinnehmen müssen: -12 %. Die Aktie leidet unter einer besonderen Nachricht, die wiederum auf einige Schwierigkeiten schließen lässt.

Varta: Großaktionär soll Geld dazuschießen

Ganz konkret geht es um den Großaktionär Michael Tojner. Den Nachrichten nach soll dieser nun bereit sein, dem Konzern “Geld zuzuschießen”, wie es heißt. Dies wiederum ist aus Sicht der Investoren offenbar eine ungünstige Nachricht. Die Frage lautet, warum Varta dieses Geld überhaupt benötigt. Am 30. März wird erst der...