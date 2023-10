Varta-Aktie: Das ist ein Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta hat es geschafft, am Freitag kurz vor dem Wochenende einen neuen Aufschlag von mehr als 3,4 % zu realisieren. Eine starke Leistung, so die Meinung von Beobachtern. Denn der Titel war vorher am Donnerstag mit dem Minus von mehr als – 4 % aufgefallen und sehr schlecht in den Rest der Woche gestartet. Noch am Montag hingegen hatte die Aktie einen Aufschlag in Höhe von mehr als 6 % geschafft. Es geht objektiv betrachtet demnach hin und her.

Varta: Was ist da los?

Die große Frage lautet, was mit der Aktie los ist. Denn der Titel hat sich in den vergangenen Monaten meist auf einer Stelle bewegt. Die Notierungen verharrten über längere Zeit unterhalb der Marke von 20 Euro. Am vergangenen Wochenende allerdings deutete sich an, dass Varta wieder eine stärkere Rolle spielen kann. Der CEO zeigte auf, ein Großkunde könne wieder...